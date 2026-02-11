Юрист Русяев рассказала, что работающие россияне могут пройти диспансеризацию в вечернее время и в субботу

Забота о здоровье становится все более важной для многих людей, и государство предоставляет возможность регулярно проходить комплексное обследование. Диспансеризация включает в себя не только базовый медосмотр, но и дополнительные обследования для определения группы здоровья. Об этом рассказал Life.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

По словам специалиста, процедура организована в два этапа. Первый этап включает скрининг с анкетированием, измерением давления, базовыми анализами и онкоскринингом по возрасту. Второй этап назначается при выявлении отклонений и может включать консультации узких специалистов и дополнительные исследования.

Записаться на обследование можно через регистратуру своей поликлиники, по единому номеру 122 или дистанционно на портале «Госуслуги». Субъекты РФ обязаны организовать проведение диспансеризации в удобное для граждан время, включая вечерние часы и субботы.

Работающие граждане и студенты очной формы обучения могут пройти обследование в своей поликлинике или в любой другой медицинской организации, участвующей в программе госгарантий, включая выездные мобильные бригады. Для записи понадобятся паспорт и полис ОМС, иногда могут запросить СНИЛС.

Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста. Граждане от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. Существует ряд категорий, для которых установлена ежегодная частота независимо от возраста, включая инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, обладателей знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и работающих граждан предпенсионного возраста.

«Вся диспансеризация проводится бесплатно в рамках программы государственных гарантий и территориальной программы ОМС, но требует информированного добровольного согласия гражданина», — заключил юрист.