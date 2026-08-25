Юрист Печерей заметил, что пациент может отозвать паспортные данные у клиники

Пациенты смогут отозвать у клиники персональные данные, но это может ограничить получение платных услуг. С 1 сентября также уточнят порядок дистанционных договоров, передает Zvezdanews .

Медицинский юрист Иван Печерей сообщил, что пациент вправе отозвать у медорганизации персональные, включая паспортные, данные. При этом помощь по программе госгарантий ему окажут, однако для платных услуг паспорт может понадобиться при заключении договора.

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила оказания платной медпомощи. Они уточняют порядок дистанционного оформления договоров и позволяют подписывать согласие на анонимные услуги без паспорта. По словам Печерея, возможность заключать договоры удаленно существовала и раньше, но не все клиники имели необходимые технические решения.

Юрист отметил, что анонимную помощь могут оказывать лишь отдельные типы медорганизаций — в зависимости от вида услуги. Также пациент по своей просьбе может получить процедуры вне стандартного объема помощи. Эта норма действует с 2023 года и с сентября принципиально не изменится.