Юрист Крохин призвал отключать все электропитание при длительном отъезде

При длительном отсутствии важно уделить внимание электробезопасности в квартире. Эксперты советуют при длительном отъезде отключать все электроприборы, чтобы избежать возгорания из-за неисправности сети, особенно это актуально для старых домов. Об этом сообщило радио Sputnik .

Однако, если у вас есть холодильник, который нужно оставить включенным, можно воспользоваться современным решением — раздельными сетями в электрическом щитке.

«В идеальном варианте, когда человек надолго уезжает, лучше отключать все электропитание», — отметил юрист, председатель Жилищного союза Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин. Это позволит минимизировать риски и обеспечить безопасность вашего жилья во время вашего отсутствия.