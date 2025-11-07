JCI Insight: розмарин может помочь в заживлении ран без шрамов

Соединение, которое содержится в листьях розмарина, способно ускорить заживление ран без формирования рубцов. К такому выводу пришли ученые после проведения ряда исследований. Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на JCI Insight

Они установили, что карнозовая кислота — антиоксидант, содержащийся в розмарине, — может изменить процесс регенерации кожи. Вместо формирования рубца происходит восстановление нормальной ткани.

В ходе экспериментов на мышах было обнаружено, что крем с карнозовой кислотой не только ускоряет заживление, но и восстанавливает волосяные фолликулы, сальные железы и даже хрящи. Ключевую роль в этом процессе играет сенсорный белок TRPA1. Когда его активность блокировали, эффект розмарина исчезал.

По мнению ученых, схожие свойства есть и у других трав, например, у тимьяна и орегано. Однако розмарин выделяется своей эффективностью и безопасностью.