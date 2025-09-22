Издание Metro: навык баланса может предсказывать продолжительность жизни

Способность сохранять баланс на одной ноге может указывать на потенциальную продолжительность жизни, считает директор отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим. В интервью изданию Metro она рассказала о методе оценки общего состояния здоровья, который занимает всего минуту.

Лим отметила, что с возрастом утрата способности удерживать равновесие происходит одной из первых. После 65 лет многим трудно стоять на одной ноге дольше нескольких секунд. Это повышает риск падений, потери независимости и даже ранней смерти, написал «Ридус».

Для проверки баланса и физической подготовки специалист предложила поднять одну ногу, положив руки на пояс. Она отметила нормы удержания этой позы для разных возрастных групп: от 18 до 39 лет — около 43 секунд, от 40 до 49 лет — 40 секунд, от 50 до 59 лет — 37 секунд и так далее.

Если удерживать равновесие трудно, это сигнал к тому, что нужно заниматься спортом, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем в будущем, подчеркнула Лим. Она рекомендовала укреплять мышцы и тренировать чувство равновесия.