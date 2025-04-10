Историк Лукин назвал размер ноги «как у Золушки» признаком дворянской крови

Историк из Челябинска Александр Лукин рассказал «ФедералПресс» о том, как понять, что в человеке течет дворянская кровь.

Так, он выделил четыре признака, которые могут свидетельствовать о благородном происхождении, написала Neva.Today.

Первое, на что он обратил внимание, — это размер ноги. У женщин из дворянских родов маленький размер ноги, как у Золушки.

Далее идет форма пальцев. Тонкие и длинные пальцы — результат многолетней игры на фортепиано.

Историк выделил цвет кожи. Бледная кожа — признак, который выдает стремление дворян прятать ее от солнца. В заключении он упомянул осанку. Прямая спина — показатель благородного происхождения.