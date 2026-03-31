Исследователи из Университета Техаса выяснили, что занятия боксом помогают снизить давление

Регулярные занятия боксом могут стать действенным способом снижения артериального давления у молодых людей. Согласно результатам недавнего исследования, опубликованным в журнале Sports, всего шесть недель тренировок способны оказать значительное влияние на здоровье. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на ученых из Университета Техаса в Эль-Пасо.

Участников эксперимента разделили на две группы. Первая группа три раза в неделю занималась боксом, выполняя интервальные тренировки с раундами по три минуты. Вторая группа выполняла упражнения на растяжку и баланс. По итогам исследования у участников из «боксерской» группы систолическое давление снизилось в среднем на 16 миллиметров ртутного столба, а диастолическое — на 10.

Авторы эксперимента отмечают, что такие результаты сопоставимы, а иногда и превосходят эффект от медикаментозной терапии. Кроме того, у участников улучшилось состояние сосудов: они стали более эластичными и лучше реагировали на изменение кровотока.

Исследователи подчеркивают, что доступные формы физической активности могут стать эффективной альтернативой раннему назначению лекарств, особенно учитывая, что гипертония часто развивается незаметно, особенно у молодых людей.