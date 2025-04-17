Исследование: содержание кофеина в матче гораздо меньше, чем в кофе

Ученые предложили заменить утренний кофе на чай матча, чтобы уменьшить стресс и тревожность. Матча — это концентрированный зеленый чай, содержащий L-теанин и EGCG. Информацию о том, полезнее ли матча кофе, передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на Very Well Health.

Исследование показало: взрослые, которые пили матча 15 дней, заметили снижение тревожности. Несмотря на содержание кофеина, его количество в матче гораздо меньше, чем в кофе. Кофеин стимулирует нервную систему, вызывает выброс адреналина и кортизола, приводя к стрессу. Матча содержит соединения, снижающие этот эффект. Ученые рекомендуют пить одну–две чашки матчи в день для снижения уровня стресса.

Диетолог Дарья Русакова подтвердила пользу матчи, назвав ее альтернативой кофе. Врач-диетолог Михаил Гинзбург в свою очередь отметил, что здоровому человеку можно употреблять кофе, несмотря на его негативное влияние на нервную систему — он способен продлевать жизнь.