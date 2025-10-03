Исследование: 55% жителей Петербурга употребляют рыбу не менее двух раз в неделю

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области чаще всего выбирают форель, горбушу, сельдь, скумбрию и минтай. Спрос на форель и семгу увеличился на 35% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом, написал «Петербургский дневник» .

Местные виды речной рыбы, такие как судак, щука и окунь, также пользуются стабильным интересом, особенно в сезон. Согласно исследованию, около 55% жителей Петербурга и области употребляют рыбу не менее двух раз в неделю. Они предпочитают охлажденную, слабосоленую и маринованную продукцию.

Среди блюд лидируют жареные и запеченные, их выбирают 65% покупателей. Уха и рыбные супы остаются популярными у 20% респондентов, а сырые блюда заказывают около 12%.

Аналитики «О’КЕЙ» ожидают усиление интереса к деликатесам, таким как красная икра, крафтовые закуски из лосося и форели, а также маринованные и копченые продукты.