Инфекционист Турская предупредила о риске бесплодия при хламидиозе

Хламидиоз без своевременной терапии может привести к бесплодию, выкидышу и снижению фертильности, передает NEWS.ru .

Врач-инфекционист Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Турская сообщила, что хламидиоз поражает репродуктивную систему и может вызвать осложнения со стороны суставов.

У женщин инфекция способна привести к воспалительным заболеваниям органов малого таза, спайкам в маточных трубах, бесплодию и выкидышу. У мужчин возможны хронический уретрит, простатит, эпидидимит и серьезное снижение фертильности.

У пациентов обоих полов могут развиться реактивный артрит и хронические воспалительные процессы, а также повышается риск заражения ВИЧ. У новорожденных инфекция может вызвать пневмонию, конъюнктивит и задержку развития.