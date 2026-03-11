Инфекционист Мухина предупредила о рисках употребления маринованных желудков

Маринованные желудки парнокопытных становятся все более популярными в России и активно продаются на маркетплейсах. Однако врач-инфекционист Марият Мухина призывает потребителей быть осторожными при покупке и употреблении этого продукта. Об этом написал Life.ru .

По словам специалиста, маринованные желудки могут быть полезны для людей с ферментативной недостаточностью и гипоацидными гастритами благодаря содержанию ферментов, которые помогают переваривать пищу. Тем не менее есть риск заражения паразитами и бактериальными инфекциями, если продукт был неправильно обработан.

«Маринад — это особый вид кулинарного процесса: по сути, доведения до готовности готового блюда либо подготовки блюда к термической обработке. Маринование не заменяет термическую обработку мяса, даже если продукт предварительно был заморожен с целью уничтожения паразитов. Рекомендовано готовить мясо до полной готовности», — предупреждает Мухина.

Она также отмечает, что в желудках могут содержаться такие паразиты, как трихинелла, цепни, саркоцисты и эхинококк. Поэтому важно проверять санитарные документы на мясопродукты перед покупкой.