Инфекционист Поздняков предупредил людей с иммунодефицитом об опасности грибка Candida auris

Грибковая инфекция Candida auris практически не угрожает здоровому человеку, однако для людей с иммунодефицитом может быть смертельно опасна. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков в интервью RG.RU.
Он отметил, что в зоне риска также находятся пациенты с сахарным диабетом и другими эндокринопатиями. Антибиотики и противогрибковые лекарства почти не воздействуют на Candida auris, приводит слова Позднякова сайт kp.ru.
К симптомам заражения относятся лихорадка, вялость и признаки интоксикации. Чаще всего грибок передается контактным путем. Летальность от Candida auris составляет около 30-60%, добавил специалист.
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