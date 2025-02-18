Инфекционист Мескина высказалась категорически против «ветряночных вечеринок»

Руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ Елена Мескина прокомментировала новую волну популярности «ветряночных вечеринок», при которых здоровых детей специально приводят к больным, чтобы они переболели ветряной оспой. Об этом сообщил «Ридус».
По словам медика, попытки объяснить эту тенденцию дефицитом вакцин от ветряной оспы необоснованны.
«Какое-то время у нас их не было, сейчас они появились. Поэтому объяснять это дефицитом вакцины глупо — все равно у нас нет универсальной вакцинации от ветряной оспы в национальном календаре прививок», — отметила эксперт.
Она также выступила категорически против «ветряночных вечеринок», назвав их крайне рискованными для здоровья детей. Мескина напомнила, что порой возникают тяжелые энцефалиты.
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