Инфекционист Мескина предупредила о заболеваниях от клещей и комаров

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве» о заболеваниях, которые могут передавать клещи и комары.

По словам специалиста, комары являются переносчиками нескольких опасных болезней. Среди них — желтая лихорадка, малярия, некоторые виды энцефалитов и денге. Врач подчеркнула: «Достаточно одной малярии, чтобы люди начали умирать. В экзотических странах эта болезнь унесла миллионы жизней».

Укусы малярийных комаров могут вызывать аллергические реакции, зуд, слабость и общее ухудшение самочувствия. Клещи же переносят различные инфекции, такие как энцефалит, лихорадочные состояния, гистиоцитоз и боррелиоз, написал «Петербургский дневник».

Особую опасность представляют клещи разновидностей Spinturnicidae и Macronyssidae. Они могут быть переносчиками бартонеллеза, лихорадки, боррелиоза, а их укус может даже вызвать чуму.

Мескина отметила, что в России малярийные виды комаров почти не встречаются, поэтому делать прививку от них нет необходимости. Однако от клещей можно и нужно делать прививки — доступны сухая инактивированная энцефалитная вакцина и отечественные вакцины против клещевого энцефалита.