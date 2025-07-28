Инфекционист Лебедев рекомендовал хранить готовую еду в жару не больше трех часов

В летний период важно не забывать о правилах безопасного питания. В жаркую и влажную погоду вредные бактерии размножаются в продуктах очень быстро. Об этом рассказал инфекционист Михаил Лебедев в беседе с сайтом KP.RU .

По словам медика, при высокой температуре воздуха практически все приготовленные блюда и продукты питания становятся потенциально опасными уже спустя два-три часа, включая даже те, которые рассчитаны на длительный срок хранения.

«Летнее тепло и влажность — самые благоприятные условия для быстрого размножения опасных микроорганизмов», — предупредил эксперт.

Он также отметил, летом риск пищевых инфекций особенно высок. Патогенные микробы попадают в организм человека с едой и вызывают отравление.