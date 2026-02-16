Иммунолог Жемчугов призвал не заниматься самолечением при симптомах оспы обезьян

Доктор медицинских наук и иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радиостанции Sputnik дал рекомендации на случай подозрения на оспу обезьян.

Специалист подчеркнул важность своевременного обращения за медицинской помощью.

«Я бы посоветовал всем, у кого вдруг поднимется температура, не лечиться дома, а пойти к врачу», — отметил медик.

По его словам, при появлении сыпи или пузырьков на теле следует вызвать врача на дом. Жемчугов подчеркнул, что сейчас есть возможность пройти тестирование. Специалисты Роспотребнадзора разработали методики выявления различных инфекций.