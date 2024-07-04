Иммунолог Викулов посоветовал жителям больших городов пить бутилированную воду в стекле

Врач иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в беседе с изданием «Узнай.ру» рассказал жителям городов, какую воду им лучше пить. По словам медика, бутилированную воду стоит покупать в стеклянной таре. Что касается фильтрации воды из-под крана, она также спасет от негативных последствий.

Специалист добавил, что надежнее всего будет пропустить водопроводную воду через фильтр, а затем прокипятить ее в течение пяти минут.

Ранее китайские ученые из Университета Цзинань сообщили об опасности воды в пластиковых бутылках. Их исследование гласит, что в такой воде содержатся вредные для здоровья летучие органические соединения.

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