Иммунолог Стребкова: минералы и микроэлементы, содержащиеся в морской воде, увлажняют кожу и улучшают ее тонус

Аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» Татьяна Стребкова в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала, что морская вода является настоящим источником минералов и микроэлементов, которые благотворно влияют на организм человека.

За счет содержания в ней магния, калия, йода, кальция, натрия и цинка кожа становится более увлажненной и напитанной, во время купания улучшается ее эластичность и тонус. Кроме того, купание в море способствует заживлению мелких ран и снимает воспаление.

Купание также благоприятно влияет на подвижность суставов, ускоряя период восстановления после перенесенных заболеваний. Плавание тренирует сердечную мышцу и способствует улучшению кровообращения. Также водные процедуры делают организм более устойчивым к простудным заболеваниям, добавила Стребкова.