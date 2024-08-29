Иммунолог Радчик предупредила, что пищевая аллергия может передаваться по наследству

Она подчеркнула, что при попадании аллергена в организм происходит выброс гистамина и других химических веществ, что может вызывать разнообразные симптомы. К ним относятся кожные проявления, например, сыпь, крапивница, зуд, а также проблемы с дыханием и желудочно-кишечные расстройства, в частности, тошнота, рвота, диарея. Также могут возникать более серьезные симптомы.

Основной причиной такой аллергии может быть генетическая предрасположенность. Если один или оба родителя страдают от аллергий, вероятность их появления у детей значительно повышается. Еще одной причиной аллергии может быть реакция иммунной системы, которая воспринимает некоторые белки в пище как опасные вещества, отметил «Петербургский дневник».