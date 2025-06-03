Иммунолог Радаева объяснила, что вирус чикунгунья угрожает суставам и иммунитету

В России стало известно о новой угрозе для здоровья. Речь идет о лихорадке чикунгунья, передающейся через укусы насекомых, которая может привести к серьезным последствиям для организма. О том, кто наиболее подвержен риску и как можно защитить себя от этой болезни, рассказала доктор медицинских наук, клинический иммунолог, лектор Общества «Знание» Ольга Радаева в интервью сайту «ФедералПресс» .

По словам специалиста, основными переносчиками вируса являются комары определенных видов. Заболевание проявляется высокой температурой, болями в мышцах и суставах, а также сыпью. Симптомы начинают проявляться через несколько дней после укуса. Болезнь не переходит в хроническую форму, но может вызвать осложнения у людей с ослабленным иммунитетом.

«Этот вирус поражает не один орган, а распространяется по всему телу, вызывая общее недомогание», — объяснила Радаева.

Лечение направлено на облегчение симптомов, так как специальных препаратов против вируса пока не существует. Важно отметить, что болезнь не передается от человека к человеку.

Наибольшему риску подвержены путешественники, посещающие страны Африки и Азии. В этих регионах комары-переносчики наиболее активны. Особенно тяжело заболевание может протекать у детей и пожилых людей, подчеркнула доктор.

В настоящее время ведутся работы по созданию вакцин и противовирусных препаратов. Ученые также изучают мутации вируса, чтобы понять, как он может эволюционировать.