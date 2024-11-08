Иммунолог Манина предупредила, что плесень в доме может провоцировать бронхит и астму

Плесень — это очень опасный грибок, и его появление в доме ни в коем случае нельзя игнорировать, потому что он может вызывать целый ряд заболеваний. Об этом сайту KP.RU рассказала иммунолог Ирина Манина.

По ее словам, сильнее всего плесень бьет по дыхательной системе. В первую очередь, она может спровоцировать развитие бронхита или астмы. Людям, у которых уже диагностированы эти заболевания, находиться в помещении с грибком очень опасно.

Кроме того, плесень может стать причиной аллергии, особенно у детей. При первых же ее признаках нужно сразу произвести обработку поверхностей и помещения. Если справиться своими силами не удалось, стоит прибегнуть к помощи профессионалов.