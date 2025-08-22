Иммунолог Логина рассказала, что аллергия на холод может возникнуть даже осенью

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с RT сообщила, что холодовая аллергия — это официальный клинический диагноз. Она возникает при повышенной чувствительности организма к внешнему воздействию холода.

Специалист отметила, что проявления аллергии могут быть местными, например, покраснение и отек щек, которые какое-то время сохраняются в помещении. У детей такие симптомы возникают чаще всего. Более сложный вариант — крапивница, при которой проявления есть не только на открытых участках тела, но и на тех, что были защищены одеждой.

По словам врача, холодовая аллергия может возникать даже при незначительном охлаждении, в том числе осенью, когда морозной погоды еще нет. Пациентов с повышенной аллергией на холод предупреждают, чтобы они избегали опасности в жаркое время года — не ныряли в холодные водоемы.

Логина подчеркнула, что аллергия может вызывать отек слизистой органов дыхания при употреблении прохладных напитков. Диагностируется она методом провокации: на предплечье пациента накладывается кусочек льда, и в зависимости от реакции оценивается степень чувствительности к холоду.