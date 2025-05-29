Иммунолог Крючков рассказал, что клещи могут стать причиной необычной аллергии

Укусы клещей могут привести к непредсказуемым последствиям для здоровья человека. Все чаще медики сталкиваются с ситуациями, когда после укуса клеща у людей возникает непереносимость некоторых продуктов питания, включая мясо и молочные изделия. Как рассказал kp.ru иммунолог Николай Крючков, причина этого явления кроется в особом веществе, содержащемся в слюне клеща, которое может «перенастроить» иммунную систему человека.

«Ученые обнаружили основной компонент слюны некоторых клещей, виновный в развитии аллергии на альфа-Гал», — пояснил иммунолог.

Альфа-Гал — это вещество, которое содержится как в слюне клещей, так и в красном мясе. После укуса клеща организм может начать вырабатывать антитела к альфа-Гал, что приведет к аллергической реакции при употреблении мяса. Симптомы могут проявиться не сразу, а через два-шесть часов после еды и включать в себя сыпь, боли в животе и тошноту.

Иммунолог отметил, что люди часто не связывают эти симптомы с аллергией на альфа-Гал, поскольку они не всегда ярко выражены. В результате люди могут самостоятельно исключать из рациона продукты, вызывающие дискомфорт, ошибочно полагая, что у них развился гастрит или изжога.