Иммунолог Крючков посоветовал внимательно читать инструкции к лекарствам, прежде чем садиться за руль | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 14:44 Иммунолог Крючков посоветовал внимательно читать инструкции к лекарствам, прежде чем садиться за руль

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Многие лекарства имеют побочные эффекты, а также влияют на концентрацию, из-за чего влияют на способность человека водить машину. Об этом сайту KP.RU рассказал иммунолог, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.

Он объяснил, что, кроме спиртосодержащих лекарств и тех, что относятся к наркотическим, есть много препаратов, вызывающих, к примеру, сонливость или головокружение. Поэтому важно внимательно читать инструкцию по применению, если человек водит машину.

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«Например, к тому же ибупрофену теперь есть „претензии“, потому что, как оказалось, он может влиять на внимательность, вызывать головную боль и сонливость. Поэтому так важно читать и даже иногда перечитывать инструкции к своим препаратам, чтобы понимать — как, с чем и когда их можно принимать», — отметил Крючков.

Он добавил, что не стоит забывать про то, что лекарства могут давать побочные эффекты и при взаимодействии друг с другом. На это тоже стоит обратить внимание, если человек садится за руль.

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