Иммунолог Крючков: передозировка парацетамолом может привести к поражению печени

При лечении ОРВИ следует с осторожностью использовать жаропонижающие средства. Об этом предупредил иммунолог Николай Крючков в разговоре с сайтом «Ридус» .

По словам врача, принимать такие препараты следует только в случае, если температура тела поднялась выше 38,5 градуса.

Речь идет о парацетамоле, ибупрофене или комбинированных лекарствах, зарегистрированных в стране. Важно строго следовать инструкции, чтобы избежать передозировки.

Максимальная допустимая доза парацетамола для взрослых составляет четыре грамма в день, превышение которой может привести к серьезному токсическому воздействию на печень, добавил Крючков.