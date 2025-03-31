Иммунолог Крючков: аллергия ухудшает течение гриппа и COVID-19

Иммунолог Николай Крючков в разговоре с NEWS.ru раскрыл фактор, который резко ухудшает состояние больного гриппом или COVID-19.

По словам врача, таким усугубляющим обстоятельством становится аллергия на пыльцу березы или орешника.

Крючков прокомментировал сообщения о появлении в России нового вируса, вызывающего кашель с кровью. Он отметил, что сейчас как раз сезон пыления деревьев, которые выделяют аллергенную пыльцу. Иммунолог объяснил, что наличие аллергии сильно осложняет течение ОРВИ, может привести к констрикции бронхов и одышке.

По мнению иммунолога, скорее всего, за появлением симптомов у нескольких больных стоят не новый вирус, а сочетание высокого сезона заболеваемости ОРВИ, аллергии и вакциноконтролируемых инфекций.