Иммунолог Ярцева: прием антибиотиков показан только при бронхите, гайморите и пневмонии

Принимать антибиотики следует только при наличии подтвержденной бактериальной инфекции. Среди них такие заболевания, как бронхит, пневмония или гайморит, рассказала «Москве 24» терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.
Соотнести показатели анализа крови и клинической картины болезни, а затем поставить диагноз может только врач. Поэтому не стоит назначать серьезные препараты самостоятельно. При вирусных заболеваниях антибиотики бесполезны, они лишь снижают устойчивость организма к таким лекарствам, резюмировала Ярцева.
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