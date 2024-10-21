Иммунолог Ярцева: прием антибиотиков показан только при бронхите, гайморите и пневмонии

Принимать антибиотики следует только при наличии подтвержденной бактериальной инфекции. Среди них такие заболевания, как бронхит, пневмония или гайморит, рассказала «Москве 24» терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

Соотнести показатели анализа крови и клинической картины болезни, а затем поставить диагноз может только врач. Поэтому не стоит назначать серьезные препараты самостоятельно. При вирусных заболеваниях антибиотики бесполезны, они лишь снижают устойчивость организма к таким лекарствам, резюмировала Ярцева.