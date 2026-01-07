Иммунолог Болибок предостерег от контакта кожи со снегом, содержащим реагенты

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал о рисках для кожи при контакте со снегом, обработанным реагентами. По его словам, такие снежные массы могут вызвать раздражение и даже дерматит.

«Если в снегу имеется реагент, то он начинает таять. И сделать из него снеговика или слепить снежки проблематично», — отметил специалист.

Он пояснил, что реагенты обычно содержат соли, которые при контакте с кожей могут вызывать сухость и мелкие трещины. У людей с чувствительной кожей это может привести к дерматиту — воспалению кожи.

Владимир Болибок рекомендовал избегать контакта со снегом, который лежит вдоль тротуаров, так как это «грязный снег по определению».