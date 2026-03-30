Иммунолог Болибок отметил, что аллергия отличается от простуды отсутствием температуры и насморка

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, как отличить аллергический приступ от симптомов простуды.

По словам врача, при вирусном заболевании у человека повышается температура и появляется насморк, что нехарактерно для гипериммунной респираторной реакции.

«Обычно разница заключается в том, что при респираторной аллергии, мы их условно называем "чихальщики", у них приступы чихания, нос зудит, глаза слезятся. А если это простуда, то тоже условное название "сопельщики", у них тот же насморк, но без приступов чихания», — пояснил доктор.

Ранее Владимир Болибок сообщил о распространении аллергенов в Москве. Уже сейчас в воздухе присутствуют такие раздражители, как спороносные грибы, пыльца ольхи и орешника. Он добавил, что в течение двух недель ожидается цветение березы.