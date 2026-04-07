Immunity: жирная диета грозит ослаблением иммунитета кишечника

В журнале Immunity опубликованы результаты научной работы, показывающие негативное влияние жирной пищи на иммунитет кишечника. Экспериментально доказано, что подобная диета быстро сокращает количество клеток ILC3, которые обеспечивают важную иммунную защиту кишечника.

Клетки ILC3 способствуют сохранению целостности кишечного барьера и предотвращают воспаление. Их быстрое сокращение после перехода на диету с высоким содержанием жиров увеличивает проницаемость кишечника и провоцирует воспалительные процессы.

Исследование показало, что основную роль в этом процессе играют изменения микробиоты кишечника и сопутствующие воспалительные сигналы. Они нарушают способность иммунных клеток обрабатывать жиры, вызывают дисфункцию митохондрий и приводят к гибели клеток.

При этом другие типы иммунных клеток оказались более устойчивыми к подобным изменениям. Авторы исследования подчеркивают, что выявленный эффект может быть обратимым: корректировка рациона питания может помочь восстановить иммунную защиту кишечника. Эти данные помогают лучше понять ранние механизмы развития воспалительных и метаболических заболеваний и подтверждают важность правильного питания для поддержания работы иммунной системы.