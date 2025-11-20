Huffington Post: привычка спать по ночам при включенном свете может привести к инсульту

Huffington Post цитирует слова кардиолога Эхимен Анени о том, что привычка спать по ночам при включенном свете может привести к инсульту.

По мнению врача, свет усиливает ночные колебания уровня глюкозы и снижает чувствительность к инсулину. Кроме того, он активирует симпатическую нервную систему, из-за чего повышается частота сердечных ритмов, написал сайт MK.RU.

Напомним, что ранее специалисты из Орегонского института наук о труде и здоровье установили: у людей с гипертонией может снизиться давление, если они будут ложиться спать каждый день в одно и то же время.