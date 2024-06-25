Хирург Зубова предупредила дачников, что в 50% случаев столбняк приводит к летальному исходу

Одной из главных опасностей для дачников является столбняк — инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее судороги скелетных мышц. В 50% случаев оно приводит к летальному исходу, рассказала Life врач-хирург Нина Зубова.

Медик пояснила, что столбнячная палочка выделяет вещество — тетанотоксин, которое сначала взаимодействует с периферическими нервными волокнами, а затем поражает центральную нервную систему. Чаще всего дачники подхватывают столбняк при работе со ржавыми и грязными предметами.

На 10-й день болезни человек начинает испытывать болезненные спазмы мышц в области раны, а затем — во всем теле. Среди других признаков столбняка Зубова выделила затрудненное глотание, окаменевшие мышцы живота, боль в голове и горле, повышенную температуру тела.

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