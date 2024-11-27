Хирург Умнов предупредил сердечников об опасности во время чистки машины от снега

Чистка автомобиля от снега может представлять опасность при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Об этом заявил хирург и преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с News.ru.
По его словам, физическая активность на морозе способствует повышению артериального давления. Еще одно последствие — временное снижение просвета сосудов.
Врач предупредил, что в особой зоне риска находятся курящие сердечники с лишним весом. В данном случае уборка снега с машины способна обернуться отрывом тромба. Кроме того, есть вероятность столкнуться с болями в опорно-двигательном аппарате, добавил хирург.
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