Хирург Умнов предупредил, что в арбузах могут содержаться возбудители гепатита и инфекции

Арбуз — это не только вкусный, но и полезный продукт, однако в некоторых ситуациях он может представлять угрозу для здоровья. Об этом NEWS.ru рассказал хирург Александр Умнов.

Он отметил, что в арбузе могут находиться возбудители серьезных заболеваний. В частности, он может быть источником бактериальных пищевых инфекций, а также содержать возбудители гепатита А и дизентерии, предостерег врач.

Он добавил, что в арбузах иногда могут присутствовать нитраты и пестициды, что происходит в результате обработки растений от вредителей и неправильного хранения плодов, сообщил KP.RU.

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