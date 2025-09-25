Хирург Умнов предупредил, что тесная обувь может вызывать боль в пятке

Боль в пятке может быть разной — от незначительной до очень сильной. Она может указывать как на переутомление, так и на серьезные заболевания. Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал «Известиям» о причинах боли и способах ее облегчения.

По словам специалиста, к распространенным не патологическим причинам боли относятся перенапряжение связочного аппарата и мышц из-за длительных прогулок или многочасовой работы стоя.

«Ношение тесной обуви или обуви на высоком каблуке также повышает давление на пяточную область, нарушает кровообращение и приводит к воспалению и микротравмам», — отметил Умнов. У людей с избыточным весом боли могут быть сильнее из-за повышенной нагрузки на стопы.

Среди патологических причин эксперт выделил травматические повреждения и воспалительные процессы. Он также обратил внимание на сахарный диабет, который может вызывать хроническое воспаление связок и образование пяточной шпоры.

Для эффективного лечения необходимо точно установить причину дискомфорта. Специалист подчеркнул, что самодиагностика и самолечение недопустимы — при возникновении стойкой боли в пятке необходимо обратиться к врачу.