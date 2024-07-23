Хирург Умнов посоветовал есть богатые йодом продукты за несколько дней до алкогольного банкета

Хирург Александр Умнов дал советы по подготовке организма к алкогольному банкету. Главная рекомендация — отказаться от спиртного, отметил врач в беседе с News.ru.

Если употребления крепких напитков не избежать, стоит за несколько дней до застолья есть богатые йодом продукты. Он стимулирует выработку гормонов, способствующих расщеплению продуктов распада алкоголя, пояснил эксперт.

По его словам, за сутки до праздника необходимо принять витамин B6. Непосредственно перед самим банкетом — ферменты поджелудочной железы и активированный уголь.

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