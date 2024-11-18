Хирург Сюэ: сидение на унитазе более 10 минут может обернуться развитием геморроя

Онколог и колоректальный хирург Лай Сюэ рассказал, как много времени можно проводить в туалете без вреда для здоровья. Длительное сидение на унитазе способно привести к развитию неприятного заболевания, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, для опорожнения кишечника и мочевого пузыря достаточно 10 минут. Эксперт напомнил, что из-за давления сиденья унитаза на ягодицы сосуды в малом тазу расширяются и наполняются кровью. Результатом может стать появление геморроя.
При проблемах с дефекацией, добавил специалист, стоит немного пройтись, чтобы стимулировать процесс. Профилактикой станет включение в рацион продуктов с высоким содержанием клетчатки.
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