Хирург Сачков призвал отказаться от народных средств при оказании первой помощи при ожогах

Заведующий научным отделением острых термических поражений НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и хирург Алексей Сачков поделился с KP.RU информацией о ключевых ошибках при оказании первой помощи при ожогах.

Эксперт подчеркнул, что использование народных методов может быть не только бесполезным, но и опасным.

«Среди главных ошибок — использование „народных средств“, таких как уринотерапия, прикладывание к обожженным поверхностям мятого картофеля, тертой морковки, толченых ящериц, мумие», — пояснил медик.

Также врач предостерег от попыток снизить боль от ожога алкоголем или таблетками, так как это может привести к повреждению печени, почек и интоксикации.