Хирург Осман посоветовала ограничить спорт после уколов красоты

Пластический хирург и дерматолог-косметолог Мадина Осман рассказала News.ru , как занятия спортом могут повлиять на результат уколов красоты. После таких процедур следует избегать интенсивных тренировок в течение двух дней, предупредила медик.

По ее словам, физические нагрузки усиливают кровоток, что может ускорить выведение инъекционных препаратов из организма. Чтобы снизить влияние спорта на этот процесс, важно следовать определенным рекомендациям.

«Необходимо избегать тренировок сразу после процедуры — дайте организму время на восстановление и стабилизацию препарата. Обычно рекомендуется воздержаться от интенсивных тренировок в течение 24–48 часов после инъекций», — пояснила врач.

Осман посоветовала ограничить кардиотренировки на две-три недели после уколов. Выделение пота при упражнениях способствует выведению веществ через кожу.