Хирург Молотков: женщина может узнать о разрыве импланта груди лишь спустя несколько лет

Пластический хирург Никита Молотков предупредил о риске разрыва силиконовых имплантов груди. Зачастую ничего не подозревающие женщины узнают о проблеме лишь спустя несколько лет, отметил врач в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, деформация изделия может произойти из-за брака на производстве или износа. Еще одна причина — механическое повреждение из-за травмы.

Медик посоветовал раз в год проходить плановое обследование, которое включает УЗИ молочных желез и осмотр у специалиста. Таким образом удастся обнаружить скрытые разрывы.

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