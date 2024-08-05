Хирург Молотков: женщина может узнать о разрыве импланта груди лишь спустя несколько лет

Пластический хирург Никита Молотков предупредил о риске разрыва силиконовых имплантов груди. Зачастую ничего не подозревающие женщины узнают о проблеме лишь спустя несколько лет, отметил врач в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, деформация изделия может произойти из-за брака на производстве или износа. Еще одна причина — механическое повреждение из-за травмы.

Медик посоветовал раз в год проходить плановое обследование, которое включает УЗИ молочных желез и осмотр у специалиста. Таким образом удастся обнаружить скрытые разрывы.