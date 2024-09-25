Хирург Лисовская призвала защищать родинки у детей от солнца

Родинки обычно считаются безопасными образованиями на коже и могут возникать как у взрослых, так и у детей. Однако у малышей они требуют особого наблюдения и защиты от солнечных лучей, об этом рассказала «Газете.ru» хирург Светлана Лисовская.

Она отметила, что существует прямая связь между интенсивным образованием родинок и воздействием ультрафиолетового излучения, поэтому крайне важно защищать детскую кожу от солнца.

Использование солнцезащитных кремов и ношение защитной одежды могут существенно снизить риск появления новых образований и предотвратить изменения уже имеющихся, добавил KP.RU.

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