Хирург Лисовская призвала защищать родинки у детей от солнца

Родинки обычно считаются безопасными образованиями на коже и могут возникать как у взрослых, так и у детей. Однако у малышей они требуют особого наблюдения и защиты от солнечных лучей, об этом рассказала «Газете.ru» хирург Светлана Лисовская.
Она отметила, что существует прямая связь между интенсивным образованием родинок и воздействием ультрафиолетового излучения, поэтому крайне важно защищать детскую кожу от солнца.
Использование солнцезащитных кремов и ношение защитной одежды могут существенно снизить риск появления новых образований и предотвратить изменения уже имеющихся, добавил KP.RU.
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