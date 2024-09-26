Хирург Куранов посоветовал отказаться от алкоголя, чтобы снизить риск варикоза

Варикоз — это распространенное заболевание, осложнения которого могут быть опасными. Игорь Куранов, заведующий отделением сосудистой хирургии ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», объяснил «ТСН24» , что заболевание проявляется варикозными узлами на нижних конечностях и затрагивает 20% мужчин и 40% женщин в России.

Это не только эстетическая проблема, но и серьезная медицинская ситуация, поскольку варикоз может привести к тромбозам и трофическим язвам. Для профилактики нужно поддерживать активность икроножных мышц, чтобы они эффективно помогали венозному кровообращению.

Также важно соблюдать питьевой режим, выпивая около двух литров воды в день, и избегать алкоголя, который может повышать венозное давление и способствовать образованию тромбов.