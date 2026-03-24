Хирург Кулиев предупредил об опасности некоторых пластических операций

Пластический хирург Теймур Кулиев рассказал «Ридусу» , что самыми рискованными для жизни и здоровья пациентов операциями в пластической хирургии считаются те, что выполняются ниже реберной дуги.

Кулиев отметил, что наиболее опасными являются обширная липосакция, липосакция нижних конечностей, абдоминопластика и липофилинг ягодиц. При проведении этих операций существует высокий риск внезапной смерти или тромбоэмболии.

По словам хирурга, даже более простые и безопасные процедуры могут представлять угрозу при определенных условиях: «Если пациент недообследован, если у него высокий риск венозных осложнений после операции, и тем не менее его берут, то можно ожидать нехороших результатов».

В СМИ часто появляются новости о судебном преследовании пациентов в отношении некачественно работающих пластических хирургов. Telegram-канал «SHOT Проверка» сообщил, что в МВД, Минздрав, прокуратуру и к главе СК России Александру Бастрыкину поступила коллективная жалоба на хирурга Леонида Николенко. У одной из пациенток после некачественной подтяжки лба не закрывается глаз и с трудом двигается рот, другая получила поражение лицевого нерва при непрошеной подтяжке подбородка.