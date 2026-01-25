Хирург Катков рассказал, что пластические операции с быстрой реабилитацией набирают популярность

В современном ритме жизни люди все чаще обращаются к пластическим хирургам, чтобы преобразиться с минимальным дискомфортом и не прерывать привычный образ жизни. Пластический хирург Александр Катков рассказал «Вечерней Москве» о наиболее комфортных операциях с короткой реабилитацией.

По словам специалиста, эндоскопический лифтинг позволяет подтянуть лоб, брови и среднюю зону лица. Хирург делает микроразрезы в малозаметных зонах и вводит эндоскоп. Это обеспечивает высокую точность и безопасность.

Спейслифтинг — передовая методика лифтинга лица. Она отличается щадящей техникой и естественным результатом. С возрастом мышечный каркас лица ослабевает, а связки теряют тонус. Спейслифтинг восстанавливает прежнее положение тканей и фиксирует результат специальными швами.

Современная блефаропластика — комплексный подход к омоложению периорбитальной зоны. Задача хирурга — вернуть прежние объемы и контуры, перераспределив ткани и сохранив мышечный каркас век. Реабилитационный период занимает одну–две недели.

Липосакция позволяет избавиться от локальных жировых отложений. Процедура применима к небольшим и обширным зонам. Основной инструмент хирурга — канюля. Микроразрезы располагаются в естественных кожных складках или по линии нижнего белья.

Липофилинг лица восстанавливает или увеличивает объем мягких тканей за счет пересадки собственного жира пациента. Метод позволяет добиться естественного результата без риска отторжения материала.

Пьезоринопластика — прогрессивный метод ринопластики. Ключевое отличие — использование пьезотома, генерирующего ультразвуковые волны. Ультразвук воздействует на костные структуры, не повреждая окружающие мягкие ткани. Операция бескровна и нетравматична, подчеркнул Катков.