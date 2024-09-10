Хирург Григорьян сообщил, что основной проблемой артериальной стенки является отложение холестерина

Эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказал россиянам, из-за чего возникают болезни сосудов. По словам специалиста, основной проблемой артериальной стенки является отложение холестерина и развитие атеросклеротических бляшек.
Атеросклероз может начаться на фоне разных факторов, однако основным триггером выступает неправильное питание. Люди, у которых есть это заболевание, как правило употребляли жирную и жареную пищу в больших количествах.
Прогрессу атеросклероза также способствует малоподвижный образ жизни и нарушение обмена веществ, добавил медик.
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