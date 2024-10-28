Хирург Ермак: недостаточное потребление воды повышает риск тромбоза глубоких вен

При отсутствии своевременной диагностики и лечения тромбоз глубоких вен может привести к опасным осложнениям. Что влияет на появление недуга, рассказал хирург и флеболог Михаил Ермак в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, одна из причин связана с изменением вязкости крови. Риск тромбообразования повышается при недостаточном потреблении воды, усиленном мочеиспускании, повышенной потливости, отметил врач.

Важную роль в данном вопросе играет изменение внутреннего слоя сосудов. Тромб может сформироваться из-за травм, вызванных операциями или воспалительными процессами, пояснил медик. Он также отметил, что вероятность образования сгустка повышается при изменении скорости кровотока.