Хирург Ермак: недостаточное потребление воды повышает риск тромбоза глубоких вен

При отсутствии своевременной диагностики и лечения тромбоз глубоких вен может привести к опасным осложнениям. Что влияет на появление недуга, рассказал хирург и флеболог Михаил Ермак в беседе с «ФедералПресс».
По его словам, одна из причин связана с изменением вязкости крови. Риск тромбообразования повышается при недостаточном потреблении воды, усиленном мочеиспускании, повышенной потливости, отметил врач.
Важную роль в данном вопросе играет изменение внутреннего слоя сосудов. Тромб может сформироваться из-за травм, вызванных операциями или воспалительными процессами, пояснил медик. Он также отметил, что вероятность образования сгустка повышается при изменении скорости кровотока.
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