Хирург Бодякина предупредила о риске грыжи из-за тесной одежды

В гардеробе многих людей есть обтягивающие брюки, однако не все осведомлены о потенциальных рисках для здоровья, которые связаны с их ношением. Подробнее рассказала хирург Жанна Бодякина в беседе с сайтом « Страсти ».

По словам врача, грыжа образуется, когда в брюшной стенке возникает слабый участок, через который внутренние органы и ткани могут выйти за пределы полости. В нормальных условиях содержимое живота надежно зафиксировано и не выходит наружу.

«Сами по себе узкие джинсы грыжу не вызывают, однако тесная одежда, особенно с тугим поясом, увеличивает внутрибрюшное давление, создавая условия для выпячивания внутренних органов», — пояснила медик.

Она также предупредила, что грыжу часто можно обнаружить визуально или на ощупь, но иногда она протекает скрытно, без внешних проявлений и болевых ощущений.