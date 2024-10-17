Хирург Безрукавый призвал людей, склонных к отекам, надевать в самолет кроссовки и компрессионные носки

Врач-хирург профессиональной сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый в беседе с радио Sputnik рассказал, каким образом можно избежать отека ног во время перелета.

По словам медика, это происходит, поскольку от сидячего положения вены сдавливаются, что вызывает отек и чрезмерное накопление жидкости.

Он порекомендовал россиянам во время перелетов надевать компрессионный трикотаж. Что касается обуви, она должна обеспечивать хорошую поддержку свода стопы и амортизацию. Кроссовки в сочетании с компрессионными носками или чулками значительно повысят уровень комфорта.

Склонным к отекам людям врач также посоветовал покупать место у прохода, чтобы иметь возможность ходить по салону самолета.