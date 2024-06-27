Хирург Балкизов: женщинам необходимо уменьшать грудь при чрезмерной нагрузке на спину

Пластический хирург Вячеслав Балкизов рассказал, в каких ситуациях показана процедура по уменьшению груди. Речь идет о случаях, когда размер молочных желез представляет угрозу здоровью женщины, сообщил News.ru .

По словам врача, запланировать операцию стоит пациенткам, которые столкнулись с чрезмерной нагрузкой на плечевой пояс и позвоночник. Бездействие способно обернуться остеохондрозом, проблемами со сном и головными болями.

Еще один повод для проведения процедуры — проблемы с кожей под грудью. Зачастую она потеет и воспаляется, пояснил эксперт.