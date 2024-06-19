Хирург Багмет: контакт с дикими животными может привести к заражению паразитами

Врач-хирург Николай Багмет в беседе с изданием «Газета.ru» рассказал, что контакт с дикими животными может привести к заражению паразитами. Иногда человек даже не догадывается о наличии болезни, поскольку она протекает бессимптомно.

Медик призвал после посещения зоопарков, заповедников и контакта с животными мыть руки, а лишь затем готовить или принимать пищу.

«Если в зоопарке кормите с рук животное, помойте руки, а потом беритесь за свои угощения», — процитировал сайт kp.ru Багмета.

При тесном контакте с дикими животными можно подхватить эхинококкоз — кистозное поражение, или альвеококкоз — заболевание, которое имеет характеристики злокачественной опухоли.

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